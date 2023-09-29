فضية وبرونزية.. حصاد أسيوط في بطولة الجمهورية للتايكندو

حصد لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة أسيوط على فضية وبرونزية فى لعبة التايكندو “بومزا حرة وفردي” حيث حصد اللاعب محمد حاتم علي الميدالية الفضية فردي وبومزا حرة، كما استطاع اللاعب محمود حاتم الحصول على المركز الثالث فى البومزا الحرة.

وهنأ علاء جاد وكيل الوزارة اللاعبين بالفوز ووجه لهم وللفريق الفنى كلمة شكر على ما بذلوه من جهد في البطولة، وطالبهم بمواصلة التدريبات لتحقيق المزيد من النجاح فى البطولات القادمة.

وذكر أننا نفتخر بأبنائنا أبطال المشروع القومي للموهبة في مختلف الألعاب والذين هم دائما يعتلون منصات التتويج ويرفعون اسم محافظة أسيوط عاليا.

وأضاف أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد نواة لإعداد الأبطال والموهوبين في مختلف الألعاب ودائما يحقق الهدف منه في إطار سعي الدولة نحو صناعة أبطال أولمبيين قادرين على المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية.

يذكر أن وزاره الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأولمبي على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب (الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، ورفع الأثقال).

جاءت مشاركة أبناء المشروع القومي في البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات د. علاء جاد وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة.