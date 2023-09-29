تتابع مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ الدورة التدريبية للشباب في مهنة الطاقة الشمسية لـ16 متدربًا من الرجال والنساء، بأحد مواقع العمل بقرية الشركة، وذلك بهدف وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تمكنهم من دخول سوق العمل في هذه المهن بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب بمراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب من الجنسين في إطار المبادرة الرئاسية من أجل حياة كريمة، تماشيًا مع ومع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تقوم المديرية بتنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في المهن المطلوبة في السوق. العمل داخل الحكومة، ويمكن للشباب طلبه من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة أو الإدارة، وذلك لتوفير العمالة الفنية المدربة وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة لدخول سوق العمل. وأن تتم عمليات التدريب تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وتحت إشراف إدارة مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل.

تدريب شباب الوادى الجديد على مهنة الطاقة الشمسية

تدريب شباب الوادى الجديد على مهنة الطاقة الشمسية