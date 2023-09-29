أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، تشكيله الرسمي أمام الطائي، في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر السعودي الرسمي لمبارة الطائي بالدوري

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

في الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا.

ويتواجد فريق النصر السعودي في المركز الخامس برصيد ١٥ نقطة، بجدول ترتيب الدوري، فيما يقع نظيره الطائي في المركز الثاني عشر برصيد ٧ نقاط.

ويحتضن ملعب “الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي”، مباراة النصر والطائي الذي يعتبر من أبرز الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون الملعب مسرحًا لتباري الفريقين وتقديم أفضل مستوياتهما في سبيل تحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

وكانت هناك شكوك حول موقف سلطان الغنام من المشاركة في مباراة النصر والطائي وذلك لمعاناته من إصابة عضلية قد تعرض لها خلال مواجهة أهلي جدة في الجولة الماضية بدوري روشن.

وغاب سلطان الغنام، عن مباراة النصر الأخيرة ضد أحد في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الإثنين الماضي، والتي انتهت بفوز “الأصفر” بنتيجة 5-1.