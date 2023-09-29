تواصل فعاليات الدوري الثقافي البرلماني بأسيوط

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط “إدارة التعليم المدني” فعاليات الدوري الثقافي البرلماني علي مستوى الإدارات الفرعية لمحافظة أسيوط ضمن مبادرة (صيف شبابنا).

حيث نفذت فعاليات اليوم من مركز شباب صدفا التابع لإدارة صدفا بمشاركة عدد 11 شعبة برلمانية يمثلون الشعب البرلمانية والهيئات الشبابية التابعة للإدارة، وتم تقسيم المشاركين إلي فرق كل فرقة تتكون من 5 أعضاء و تم التباري بين الفرق للوصول الى الفريق الفائز.

تهدف هذه اللقاءات إلي تشجيع أعضاء برلماني الطلائع والشباب علي المنافسة فيما بينهم لتحفيزهم وإكسابهم بعض المهارات والمعارف فى مجال الشأن البرلماني والسياسي وخلق الروح التنافسية بين الطلائع والشباب أيضًا ورفع المستوي الفكري لدي المتسابقين واستغلال أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتنمية القدرة المعرفية في مختلف التخصصات ومجالات المعرفة.

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

شعبة برلمانية شباب ورياضة أسيوط تواصل فعاليات الدوري الثقافي البرلماني

شعبة برلمانية شباب ورياضة أسيوط تواصل فعاليات الدوري الثقافي البرلماني