واصل برنامج مشوارى لتنمية المهارات الحياتية تدريباته للنشئ والشباب داخل محافظة أسيوط حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تحت إشراف الإدارة العامة للشباب تدريب سفراء مشوارى من داخل مركز شباب الدوير التابع لإدارة صدفا ،بمشاركة ٣٠ عضو

تناول التدريب مجموعة من العناصر مثل “ التفكير الايجابي والأساليب التحفيزية والتواصل والتقبل والتفكير الإبداعي ” ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات النشئ والشباب مثل تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعى ودعم أفكار المشروعات لدى الشباب من أجل إعداد جيل قادر على تولى القيادة وتقدم المجتمع.

كما يهدف برنامج " مشوارى " إلي تنمية المهارات والمشورة المهنية الحياتية للشباب في الفئة العمرية من (١٥-٢٤) سنة .. حيث يحتوي التدريب على أهم المهارات الحياتية مثل " مهارة التواصل ومهارة التفكير الابتكاري ومهارة اتخاذ القرار ومهارة العمل الجماعي ومهارة كتابة السيرة الذاتية ومهارة اجتياز المقابلة الشخصية "، وكذا التعرف علي معنى ريادة الأعمال، ومهارات رائد الأعمال.

ويتضمن المكون الثاني المشورة المهنية، والذي يهتم بالتوجيه للمسار المهنى الصحيح والتخطيط الجيد والعمل على تنفيذ الاهداف المستقبلية.

الجدير بالذكر أن برنامج مشوارى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط

قطار مشوارى يصل إلى مركز شباب الدوير بصدفا

قطار مشوارى يصل إلى مركز شباب الدوير بصدفا

قطار مشوارى يصل إلى مركز شباب الدوير بصدفا

قطار مشوارى يصل إلى مركز شباب الدوير بصدفا