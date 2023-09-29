تعليم الوادي الجديد: بدء الدراسة في 475 مدرسة الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بدء العام الدراسي بمدارس المحافظة الأحد المقبل، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز كافة المدارس التي يبلغ عددها حوالي 475 مدرسة على مستوى الجمهورية. الحكومة، وتم توفير راحة البال. وتتمثل في إجراء أعمال صيانة بسيطة وشاملة على المرافق التعليمية وخطط الإدارة التعليمية، لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي وتوفير لهم البيئة المناسبة التي تجذب الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم لهم. النفسية والأخلاقية وخاصة لطلبة الصفوف التعليمية الأولى.



وقال سيد عبد العزيز مدير التربية والتعليم بالمحافظة، إن هناك التزام بتطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع لمقترحات ورؤى أولياء الأمور والترحيب بهم وكذلك آراء أولياء الأمور. المعلمون والطلاب، ووضع حلول للمشكلات بشكل فوري، مشيدًا بجهود مدارس المحافظة في زيادة المساحات الخضراء تنفيذًا لمبادرة اللواء الدكتور محمد زملط محافظ الوادي الجديد (خضرة المدارس)، والتنسيق مع المدينة. مجالس وأقسام شرطة الخدمات العامة للقضاء على كافة الإشغالات حول أسوار المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.



وأشار مدير تربية المحافظة إلى ضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين في المدارس بما يضمن تغطية العجز في التخصصات المختلفة، لافتاً إلى تكثيف المراقبة الميدانية من قبل مديري إدارات التربية والتعليم. والمرفقات، وكذلك المراقبة. تشكيل فرق ولجان مشكلة للمدارس، ومتابعة آخر التطورات لحظة بلحظة والاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية وتوظيفها بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواهبهم، وتسليط الضوء على الأمثلة الناجحة لجميع العاملين، وتشجيع المميز بينهم.