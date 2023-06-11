سامح الصريطي يكشف تفاصيل إهانة عادل إمام في عهد الإخوان.. فيديو

كشف الفنان سامح الصريطي، عن شهادته خلال ثورة 30 يونيو 2013، قائلا إن الثورة تعني الخلاص واستعادة الهوية الوطنية مجددا للمصريين بعدما اختطها الإخوان.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو تعني له الخلاص واستعادة الهوية المصرية وحركة شعب بالكامل فرض إرادته، وتعني لي تلاحم الجيش مع الشعب، تعني لي معنى إيجابيًا بشكل عام.

وأوضح أنه في أول الأمر قبل تنصيب محمد مرسي، لأنه جاء نتيجة انتخابات شعبية وقال ذلك في النقابة، إن ذلك عرس ديمقراطي وإن هذه هي النتيجة، وعلينا أن نقف وراء الرئيس المنتخب، مضيفا: "لكن في داخلنا لم يكن هناك خوف على المهنة، لأن الفنان يستطيع أن يقول ما يشاء، لأنه يشعر أن هناك قاعدة شعبية تسانده، وكان الخوف في البداية على البلد بشكل عام، وفي الآخر خذلنا بعد الإعلان الدستوري".

وأشار إلى أنه جرى إهانة الفنانين خلال تولي جماعة الإخوان مقاليد الحكم، وحدث تطاول ضد عادل إمام وإلهام شاهين.

وأوضح أن جيمع الفنانين كان يقفون خلف عادل إمام، وإلهام شاهين حتي حصلا علي حقوقهما بالقضاء، كنقابة معبره عن الفنانين، وجرى عمل لقاءات في النقابة نفسها وتم عمل وقفات إحتجاجية، وكان هناك إعتداءات وتهديدات، لكن الفنانين لم يستسلموا.

وذكر أنه أدرك أن نظام الإخوان إلى زوال منذ إصدار الإعلان الدستوري، متابعا: “كنا نثق في القوات المسلحة وأنها لن تترك المصريين في مواجهة الإخوان”.

حكم الإخوان إلى زوال

واستكمل: "قولنا مش هنسكت، ومش دي مصر ولم تقم ثورة حتي نحكم بهذه الديكتاتورية، منذ اللحظة الأولي أن هناك إيمان خاص بالزوال، ولم يكن هناك تنظيم وطني يقابل تنظيم الإخوان سوى القوات المسلحة وباعتباره تنظيم وطني تعبر عن الشعب وتحميه، فكان هناك ثقة أن هذه المؤسسة لم تترك الشعب".

تحتفل مصر في 30 يونيو بذكرى ثورة 30 يونيو التي وقعت في 2013، حيث خرج الملايين من المصريين في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحكم البلاد في ذلك الوقت.

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”.