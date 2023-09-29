احتراق سيارة محملة بالكابلات الكهربائية في أسيوط

يشهد الطريق الصحراوي الغربي اندلاع حريق هائل في سيارة تحمل كابلات كهربائية باتجاه مركز القوصية في أسيوط تلتهم ألسنة اللهب الشاحنة بسرعة، مما يثير المخاوف من تأثير هذا الحادث على الحركة المرورية والسلامة العامة في المنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات الإنقاذ، بوجود حريق بسيارة محملة بالكابلات الكهربائية على طريق الصحراء الغربية.

فور وقوع الحادث، تم إبلاغ رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ، الذين هرعوا إلى موقع الحريق قبل أن يمتد اللهب إلى المناطق المحيطة وانتقلت عناصر المركز وسيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والمعاينة تبين نشوب حريق في المركبة رقم 3685 ب ف ط نصف نقل محملة بكابلات كهربائية تم إغلاق الطريق الصحراوي الغربي في كلا الاتجاهين، مما أدى إلى ازدحام مروري خانق.

حيث قام رجال الإطفاء ببذل قصارى جهدهم للسيطرة على الحريق المشتعل.وأدى الحريق إلى احتراق السيارة دون وقوع إصابات. وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.

انتشار الحريق إلى الشاحنات القريبة والمباني القريبة

ومع ذلك، فإن المخاوف تتزايد من انتشار الحريق إلى الشاحنات القريبة والمباني القريبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الحادث. تعمل الفرق المختصة في الإطفاء على تأمين المنطقة المحيطة وبناء حواجز من الأرض للحيلولة دون انتشار اللهب.

يحث مسؤولو السلامة العامة المواطنين القريبين من مكان الحادث على الابتعاد عن المنطقة واتباع تعليمات السلامة المتعلقة بالحوادث المشابهة. وتذكر الجهات المعنية بأهمية الالتزام بالسلوك الآمن على الطرق لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المدمرة.

من الجدير بالذكر أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث حرائق في الشاحنات هي عيوب في الأجزاء الكهربائية والتمديدات الكهربائية غير الصحيحة. ولذلك، يجب أن يكون هناك توجيه وتوعية لأصحاب الشاحنات والسائقين حول ضرورة صيانة الشاحنات والمعدات بانتظام والتأكد من تلبية المعايير الفنية اللازمة للسلامة.

على المختصين في مجال السلامة العامة والمرور أن يعملوا على توعية السائقين وتثقيفهم حول إجراءات السلامة الخاصة بنقل وتخزين البضائع الخطرة. فضلاً عن تعزيز التدريب على السلامة المناسب وتطوير نظم الرقابة والفحص الدوري للمركبات.

تعتبر حوادث الحرائق المرتبطة بالشاحنات أمرًا خطيرًا يجب مواجهته بجدية. فقد تسببت هذه الحوادث في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. لذا، يجب تعزيز الجهود المشتركة للحد من هذه الحوادث وإعطاء الأولوية للسلامة العامة في جميع أنحاء البلاد.