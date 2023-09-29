عاجل
بوتين يُشيد بجنود روس هزموا 12 عسكريًا أوكرانيًا
الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب يلتقي جمهوره بالأردن.. الليلة

عمرو دياب
عمرو دياب

يحيي الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر، وذلك بمدينة العقبة بالأردن، ومقرر أن يقدم عمرو دياب، مجموعة من أغانيه القديمة بجانب أغانيه الحديثة والتي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

 

txt

حفل عمرو دياب في الأردن.. زيادة عدد زوار العقبة بسبب الهضبة

 

ومتوقع أن يحقق عمرو دياب، نجاحًا كبيرًا في حفل الأردن، بعدما أعلنت الشركة المنظمة نفاذ التذاكر الإضافية التي خصصتها للجمهور مع زيادة الأعداد، كما أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى 99٪؜.

 

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

كان عمرو دياب، طرح آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "والله ابدًا" عبر منصات الموسيقى والإستماع الشهيرة، وحققت إنتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي.

 

وتقول كلماتها:" والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم
وما انصرفت عنكم أمانينا
أضحى التنائي بديلا من تدانينا
وناب عن طيب لُقيانا تجافينا
والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم
وما انصرفت عنكم أمانينا
والله أبدا
والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم
مين أحلى منكم
وبيسألونا لما يسألونا عنكم
نقول حبايبنا حبايبنا
ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم
والله أبدا
والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا
عايشين معانا
يستغربونا إزاى البعد ما قسانا
نقول حبايبنا حبايبنا
بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا
والله أبدا
والله أبدا لا لا والله أبدا ".

مواد متعلقة

فيلم بيت الروبي يحصد 81 ألفًا بدور العرض السينمائي

"بلاد البخت" جديد هاني شاكر على يوتيوب

فيلم أولاد حريم كريم يحصدر 108 ألفًا في شباك التذاكر

إيرادات فيلم العميل صفر في آخر ليلة عرض

أحمد الكحلاوي ومديحة حمدي وخالد الذهبي يتألقون في حفل الليلة المحمدية

حفل عمرو دياب في الأردن.. زيادة عدد زوار العقبة بسبب الهضبة

تفاصيل مسلسل نصي الثاني قبل ساعات من عرضه

نيللي كريم بشكل جديد في رمضان 2024
الجريدة الورقية