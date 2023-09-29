عمرو دياب يلتقي جمهوره بالأردن.. الليلة

يحيي الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر، وذلك بمدينة العقبة بالأردن، ومقرر أن يقدم عمرو دياب، مجموعة من أغانيه القديمة بجانب أغانيه الحديثة والتي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

ومتوقع أن يحقق عمرو دياب، نجاحًا كبيرًا في حفل الأردن، بعدما أعلنت الشركة المنظمة نفاذ التذاكر الإضافية التي خصصتها للجمهور مع زيادة الأعداد، كما أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى 99٪؜.

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

كان عمرو دياب، طرح آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "والله ابدًا" عبر منصات الموسيقى والإستماع الشهيرة، وحققت إنتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي.

وتقول كلماتها:" والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا ".