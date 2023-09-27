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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حفل عمرو دياب في الأردن.. زيادة عدد زوار العقبة بسبب الهضبة

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، يوم الجمعة المقبل والموافق 29 سبتمبر، وذلك بمدينة العقبة بالأردن .

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أغنية عمرو دياب ونجله عبدالله .. "ياليل" مفاجأة الهضبة للجمهور

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب، مجموعة من أغانيه القديمة بجانب أغانيه الحديثة والتي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير.

 

ومتوقع أن يحقق عمرو دياب، نجاحًا كبيرًا في حفل الأردن، بعدما أعلنت الشركة المنظمة نفاذ التذاكر الإضافية التي خصصتها للجمهور مع زيادة الأعداد، كما أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى 99٪؜.

 

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

كان عمرو دياب، طرح آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "والله ابدًا" عبر منصات الموسيقى والإستماع الشهيرة، وحققت إنتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي.

 

وتقول كلماتها:" والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم
وما انصرفت عنكم أمانينا
أضحى التنائي بديلا من تدانينا
وناب عن طيب لُقيانا تجافينا
والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم
وما انصرفت عنكم أمانينا
والله أبدا
والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم
مين أحلى منكم
وبيسألونا لما يسألونا عنكم
نقول حبايبنا حبايبنا
ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم
والله أبدا
والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا
عايشين معانا
يستغربونا إزاى البعد ما قسانا
نقول حبايبنا حبايبنا
بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا
والله أبدا
والله أبدا لا لا والله أبدا ".

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