ختام فعاليات ورشة أعمال الأشغال الفنية والتطريز بمركز شباب الغنايم

فى إطار دعم الوزارة الادارة المركزية لتنمية الشباب لأندية الفتاة والتطوع ضمن مبادرة صيف شبابنا أختتم مركز شباب الغنايم فاعليات الورشة الحرفية للأشغال الفنيه والتطريز،ضمن مبادرة “ حرفتك.... مهنتك ” لعدد 14 فتاه وشاب من أندية “ الفتاة والتطوع ”

تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في عمل المشغولات والتطريز بمختلف اشكاله وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر.قام بالتدريب أ/شرين رشاد جابر معلم التربيه الفنية

يأتى ذلك فى اطار دعم الوزارة (الادارة المركزية لتنمية الشباب) لأندية (الفتاة والتطوع) من أجل دعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب ،وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لإقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة،إنطلاقا من أن توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة أمرًا مهما لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة،والأهم من مصطلح التمكين هو “تعزيز دور المرأة”، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء كانت عاملة أو ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

ختام فعاليات ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز بمركز شباب الغنايم

ختام فعاليات ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز بمركز شباب الغنايم

ختام فعاليات ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز بمركز شباب الغنايم

ختام فعاليات ورشة أعمال الأشغال الفنيه والتطريز بمركز شباب الغنايم