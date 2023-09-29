وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة لمركز شباب ناصر

شهد دكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط حفل الختام الانشطه لمركز شباب ناصر بحضور وكيلي الشباب والرياضه وبرفقته محمود انور مكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط وبحضور احمد سليم رئيس مجلس اداره مركز شباب ناصر باسيوط

أشاد جاد خلال كلمته بالدور المتميز الذي يقوم به مركز شباب ناصر ،ووصفة (مركز شباب الام )الذي طالما يستضيف كافه الفعاليات واللقاءات القوميه والمحليه، معربا عن سعادته للتميز الدائم بكافه الانشطه علي المستوى الوزاره سواء في المجال الرياضي في اللعبات المختلفه، او في مجال النشاط الكشفي الخدمه العامه، وانشطه الفتاه والمراه.

جاء ذلك من حرص دكتور علاء جاد على الدعم والتحفيز للهيئات الشبابيه ومجالس الادارات واداره مراكز الشباب على التفاني في العمل وتقديم ما هو افضل من خدمات للاعضاء ا في كافه الانشطه حتى يقوم مركز الشباب بدوره كمراكز خدمة مجتمعية.

وفي نهايه اللقاء وبعد العديد من الفقرات الفنية والرياضية قدم مجلس اداره مركز شباب الناصر درع الحفل لدكتور علاء جاد ، وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ،واحمد السويفي وكيل المديرية للرياضة ،ومحمود انور مدير مكتبة.

وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط يشهد حفل ختام الانشطه لمركز شباب ناصر

وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط يشهد حفل ختام الانشطه لمركز شباب ناصر

وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط يشهد حفل ختام الانشطه لمركز شباب ناصر