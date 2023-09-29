أنشطة رياضية وفنية بمركز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم بأسيوط

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "مكتب قادرون بإختلاف " تنفيذ أنشطة وتدريبات مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم بمركز شباب ناصر ضمن مبادرة صيف شبابنا

وذلك في اطار تنفيذ خطه نشاط الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، إدارة قادرون باختلاف

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومتابعة دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وتوجيهات عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

حيث نفذ مركز تنمية الابداع والفنون بمركز شباب ناصر اليوم الأربعاء عددا من الانشطة تضمنت تدريبات رياضية و أنشطة فنية ، بالإضافة إلي تعليم صناعة المشغولات اليدوية، بكافة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم

وتستمر مواعيد التدريب بالمركز يومي الأثنين والاربعاء من كل أسبوع،من الساعه الرابعه عصرا وحتي السادسه مساءا

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بابنائنا القادرون باختلاف والسعي نحو توفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع

أنشطة رياضيه وفنيه بمركز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم باسيوط

أنشطة رياضيه وفنيه بمركز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم باسيوط

أنشطة رياضيه وفنيه بمركز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم باسيوط