تستمر الشعب التخصصية لطلائع أسيوط في التدريبات الأسبوعية لثقل مهارات الطلائع في العديد من المجالات والمهارات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية وذلك في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

نظمت مديرية الشباب والرياضة " إدارة الطلائع " تدريب الشعب الكشفية للزهرات بمركز شباب ابنوب التابع لإدارة ابنوب،بمشاركة 20 فتاه.

تضمنت تدريب اليوم لفريق زهرات مركز شباب أبنوب على معرفة الحركة الكشفية ومتى أسست ومعرفة شعار الزهرة و قانون الزهرة و وعد الزهرة و شرح التحية وبعض الاغانى والصيحات بقيادة القائدة رضا عبدالله مدربة الشعبة،

اكد علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الحركة الكشفية تهدف إلى تكوين المواطن الصالح النافع لنفسه ووطنه فى جميع الأعمار وإلى التنمية القدرات العقلية والبدنية والاجتماعية والروحية،

جدير بالذكر أن إدارة الطلائع تضم 34 شعبة فى تخصصات مختلفة مثل البيئة، والتكنولوجيا، والفنون، والألعاب الرياضية الترويحية، والكشفي، والعلوم،وشعبه التأهيل والتوجيه المهني لتطوير الإبداع لدى الطلائع، وتهتم بالطلائع من سن 8 سنوات إلى 18 سنة.

جاء ذلك تحت ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

زهرات ابنوب تبدع في تدريبها الاسبوعي بمشاركة 20 فتاة باسيوط

زهرات ابنوب تبدع في تدريبها الاسبوعي بمشاركة 20 فتاة باسيوط