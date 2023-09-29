الشباب والرياضة تواصل سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب بأسيوط

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للأنشطة الجامعية - إدارة قادرون باختلاف، تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب بمحافظة أسيوط، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج " جسور الأمل" ، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية .

وشملت السلسلة مركز شباب ناصر بمحافظة اسيوط ، من خلال تقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم ️جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم بالإضافة إلي برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .

وتقدم الخدمات مجانا ، أما مواعيد العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.