وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط يتفقد معرض الفنون التشكيلية والاشغال اليدوية

تفقد الدكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط معرض الفنون التشكيلية و المنتجات الحرفيه و اليدوية للمرشدات وأندية الفتاة بمركز شباب ناصر، وبرفقته وكيلي الشباب والرياضة، ومحمود انور مدير مكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط وضم المعرض العديد من اللوحات الفنية و المنتجات الحرفيه واليدويه المتنوعه .

اكد جاد في هذا الصدد على ضروره دعم المرشدات و الفتاه والمراه المعيله والاسر ذات الدخل المنخفض وان مثل هذه المعارض فرصه جيده لتشجيع رياده الاعمال وتبني المشروعات الصغيره وافكار المشاريع التي تاتي بعائد اقتصادي وخاصه للاسرالمعيله وذلك ما تولي اليه الدوله والوزاره اهتماما بالغا في هذا الامر في الاونه الاخيره.

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه باسيوط واشراف عادل فؤاد..وكيل المديرية للشباب

وكيل وزارة الشباب والرياضه باسيوط يتفقد معرض الفنون التشكيلية والاشغال اليدوية

وكيل وزارة الشباب والرياضه باسيوط يتفقد معرض الفنون التشكيلية والاشغال اليدوية

وكيل وزارة الشباب والرياضه باسيوط يتفقد معرض الفنون التشكيلية والاشغال اليدوية

وكيل وزارة الشباب والرياضه باسيوط يتفقد معرض الفنون التشكيلية والاشغال اليدوية