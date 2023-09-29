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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تشهد أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت وزارة الشباب والرياضة؛ أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه، بحضور 88 ناديًا، والذي انتهت منذ قليل باعتماد الإجماع علي تعديل بعض البنود “اللائحة الاسترشادية” للاتحاد، وابرزها يخص نظام الانتخابات حيث سيتم وضع نظام ” القائمة المغلقة”.

 

وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، 88 ناديًا من أصل 103.

 

وحضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية كل من الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومي صبري مراقبة من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد عبد العليم وأحمد سعيد مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية.


 

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