الشباب والرياضة تشهد أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه

شهدت وزارة الشباب والرياضة؛ أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه، بحضور 88 ناديًا، والذي انتهت منذ قليل باعتماد الإجماع علي تعديل بعض البنود “اللائحة الاسترشادية” للاتحاد، وابرزها يخص نظام الانتخابات حيث سيتم وضع نظام ” القائمة المغلقة”.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، 88 ناديًا من أصل 103.

وحضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية كل من الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومي صبري مراقبة من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد عبد العليم وأحمد سعيد مندوب من اللجنة الأولمبية المصرية.



