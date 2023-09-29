طلائع ناصر تتألق في تدريباتها الأسبوعية لتنس الطاولة بمشاركة 30 طليع بأسيوط

واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "إدارة الطلائع" تدريبها الأسبوعي لشعبة تنس الطاولة بنين وبنات بمركز شباب ناصر ضمن مشروع الهوايات الرياضية التابع للوزارة، بمشاركة 30 طليع

حيث شهدت التدريبات منافسة شرسة من الطلائع في محاولة منهم للوصول الى اعلى المستويات لتمثيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط في مختلف المحافل الرياضية علي المستوي المحلي أو الإقليمي وعلي رأسها أولمبياد الطفل المصري والذي تم بدء تسجيل الاشتراك به حاليا.

و اكد دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ان رؤية وزارة الشباب والرياضة تشمل رعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الرياضية لتشجيعهم على أن تكون ممارسة الرياضة حقًا للجميع وذلك من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

و الجدير بالذكر أن مشروع شعب الهوايات الرياضية يهدف إلى العمل على تطوير اللياقة البدنية والفنية لدى النشء من خلال ممارسة التمارين الفنية المتخصصة بكل رياضة بمراكز الشباب التي تم اختيارها من قبل الوزارة والمديرية،وبمشاركة مدربين متخصصين على مستوى المحافظة في كل لعبة مستهدفة يقوموا بتحديد يومين خلال الأسبوع لممارسة النشاط الرياضي لكل رياضة علي حدا.

جاء ذلك تحت ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

طلائع ناصر تتألق في تدريباتها الأسبوعية لتنس الطاولة بمشاركة 30 طليع باسيوط

طلائع ناصر تتألق في تدريباتها الأسبوعية لتنس الطاولة بمشاركة 30 طليع باسيوط

طلائع ناصر تتألق في تدريباتها الأسبوعية لتنس الطاولة بمشاركة 30 طليع باسيوط

طلائع ناصر تتألق في تدريباتها الأسبوعية لتنس الطاولة بمشاركة 30 طليع باسيوط