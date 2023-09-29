نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط "اداره التعليم المدني اولي فعاليات الدوري الثقافي البرلماني علي مستوي الادارات الفرعيه لمحافظة اسيوط ضمن مبادره ( صيف شبابنا )

حيث انطلقت اولي اهم الفعاليات من مركز شباب النواميس التابع لأداره البداري بمشاركه عدد 18 فريق يمثلون الشعب البرلمانيه والهيئات الشبابيه التابعه للأداره

و تم تقسيم المشاركين الي فرق كل فرقه تتكون من 5 اعضاء و تم التباري بين فرق الطلائع واسفرت النتائج عن فوز فريق الطلائع(زهرات المستقبل) بالمركز الأول لبرلمان الطلائع وتم التباري علي مستوي أعضاء برلمان الشباب وحصول فريق الشباب (جيل المستقبل) علي المركز الأول لبرلمان الشباب

تهدف هذه اللقاءات الي تشجيع أعضاء برلماني الطلائع والشباب علي المنافسه فيما بينهم لتحفيزهم واكسابهم بعض المهارات والمعارف فى مجال الشأن البرلماني والسياسي وخلق الروح التنافسيه بين الطلائع والشباب أيضاً ورفع المستوي الفكري لدي المتسابقين واستغلال اوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتنميه القدره المعرفيه في مختلف التخصصات ومجالات المعرفه

وجاء ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضه ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب

شباب ورياضة أسيوط تطلق أولى فعاليات الدوري الثقافي البرلماني

شباب ورياضة أسيوط تطلق أولى فعاليات الدوري الثقافي البرلماني

شباب ورياضة أسيوط تطلق أولى فعاليات الدوري الثقافي البرلماني