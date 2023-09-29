تعليم الوادي الجديد يكمل كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي يوم الأحد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفالي نويفو، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل، حيث عقد مدير التربية والتعليم بالمحافظة اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية الخمس. بالمحافظة عبر شبكة الاتصال المرئي لمناقشة ومناقشة آخر المستجدات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

وأشار إلى ضرورة التوزيع العادل لجميع المعلمين في المدارس بما يضمن تغطية العجز في مختلف التخصصات، لافتا إلى تكثيف المراقبة الميدانية من قبل مديري الإدارات التربوية ونوابهم فضلا عن وتم تشكيل الفرق ولجان المراقبة. للمدارس وتابع آخر الأخبار لحظة بلحظة.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفالي نويفو إلى ضرورة التأكد من جاهزية كافة المدارس والتأكد من إتمام أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية وخطط الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي، مسلطا الضوء على توفير الجو المناسب الذي يجذب الطلاب وفي نفس الوقت يوفر لهم كافة وسائل الدعم النفسي والمعنوي وخاصة طلاب الصف الأول.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفالي نويفو، على تطبيق سياسة الباب المفتوح في المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال المواطنين والاستماع لمقترحات ورؤى أولياء الأمور واستقبالها بشكل جيد، وكذلك آراء المعلمين والطلاب، وتطوير فوري. حلول للمشكلات، مشيداً بجهود مدارس المحافظة في زيادة المساحات الخضراء تنفيذاً لمبادرة اللواء محمد الزملط محافظ الوادي الجديد (المدارس الخضراء) والتنسيق مع مجالس المدينة وإدارات شرطة الخدمة العامة. - إزالة كافة الإشغالات حول أسوار المدارس ومواجهة ظاهرة الباعة المتجولين.