قام علاء جاد وكيل وزارة الشباب باسيوط بجولة تفقدية لمركز شباب عرب القداديح بإدارة أبنوب يرافقه عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب ومحمود أنور مدير مكتب وكيل الوزارة باسيوط

جاءت الزياره لمتابعة أعمال التجديد التى تم تنفيذها بالمبنى الإدارى للمركز حيث أن المركز يدخل ضمن مبادرة حياة كريمة للتطوير الريف ، شملت أعمال التجديد رفع كفاءة دورة المياه والمبنى الاداري، حيث تم الانتهاء من اعمال التطوير واستلام المركز

وخلال جولته وجه دكتور علاء جاد ببعض الملاحظات، وأكد على ضرورة تكثيف ومتابعة الانشطة داخل المركز تنفيذا لتوجيهات دكتور أشرف صبحى بتنفيذ مبادرة صيف شبابنا ، والتى شملت كافة الانشطة والبرامج داخل مراكز الشباب

تأتي الزيارة في إطار متابعته الدورية لأعمال تطوير مراكز الشباب التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري للأرتقاء بالمستوى الاقتصادي والإجتماعي والبيئ، للأسر الأكثر إحتياجاً من أجل إحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ومن جانبه وجة دكتور علاء جاد بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير التى تمت بالمركز وحماية ممتلكات المركز من الأتلاف

كما أكد جاد أن أعمال التطوير بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة تسير على قدم وساق وفقا للخطة الزمنية والمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة٠

وكيل وزارة الشباب باسيوط فى جولة تفقدية لمركز شباب عرب القداديح

وكيل وزارة الشباب باسيوط فى جولة تفقدية لمركز شباب عرب القداديح

وكيل وزارة الشباب باسيوط فى جولة تفقدية لمركز شباب عرب القداديح