مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر (يلا شوت) اليوم في إياب دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر (يلا شوت) اليوم في إياب دوري أبطال أفريقيا كورة لايف،مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 تُثير اهتمام جماهير كرة القدم حول العالم. يواجه الأهلي الإثيوبي سان جورج في مباراة الإياب الليلة.

الأهلي يمتلك فرصة كبيرة للتأهل لدور المجموعات بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، وهو ما يجعل مهمة التأهل سهلة للفريق المصري.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 هو في تمام الساعة [أدخل هنا موعد المباراة حسب توقيت مكان البث] وستتاح البث على القنوات المفتوحة. التشكيلة المتوقعة للفريقين ستُكشف قبل المباراة.

يُذكر أن معلق المباراة وحكمها سيتم الإعلان عنهما قبل المباراة، ويمكن البحث عنهما على القنوات المحلية أو المواقع الرياضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

سيكون لدى الأهلي الفرصة لتقديم أداء جيد في دوري الأبطال، وسنترقب بشغف مستجدات المباراة وأداء الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر (يلا شوت) اليوم في إياب دوري أبطال أفريقيا كورة لايف

ينتظر العديد من أفراد المجتمع ومشجعي كرة القدم إحدى المباريات الهامة التي يتم بث محتوى المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الشهيرة بكونها تقوم بعرض جميع المباريات الهامة بشكل مجاني لذلك يبحث العديد من المشجعين بشكل متزايد عن التردد الخاص للقناة، ليتم تحميلها والمشاهدة من خلالها بكل سهولة؛ حيث تقوم بعرض مباراة الأهلى وسان جورج الأثيوبي والتي تمثل من أحد المباريات التي ينتظرها العديد نظراً لرغبة الجميع في تحقيق الفوز والسعادة بذلك؛ حيث يتميز كلاً من الفريقين بمهارة تأدية المباريات وسوف نقوم بتوضيح تردد القناة وجميع التفاصيل الخاصة بالمباراة في مقالنا الجاري بشكل من الدقة.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024

وعن موعد مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جورج الإثيوبي ضيفًا متواضعًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الأهلي اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، ولعب الأهلي مباراة الذهاب في مصر أيضًا لأن الفريق الإثيوبي لا يملك ملعبا جاهزا وفقًا لقواعد الكاف لاستضافة المارد الأحمر.

معلق مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

معلق مباراة الأهلي وسان جورج الذي تم اختياره هو المتميز أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

تشكيلة الأهلي أمام سان جورج المنتظرة من المدرب “مارسيل كولر” ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا