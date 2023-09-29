مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج يلا شوت بث مباشر اليوم بدوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج يلا شوت بث مباشر اليوم بدوري أبطال أفريقيا ،بث مباشر مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي تنطلق اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا .. يستعرض «الوفد» من خلال هذا التقرير البث المباشر لمباراة الأهلي وسان جورج لحظة بلحظة وتفاصيل موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج والقنوات الناقلة وتشكيل الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي.

وكان الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قد تمكن من الفوز بنتيجة عريضة في مواجهة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، بسبب عدم جاهزية ملعب الفريق الإثيوبي.

حيث فاز الفريق القاهري بنتيجة 3-0، من توقيع حسين الشحات (2) وأحمد عبد القادر.

ماهو موعد مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024؟

وعن موعد مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جورج الإثيوبي ضيفًا متواضعًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الأهلي اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، ولعب الأهلي مباراة الذهاب في مصر أيضًا لأن الفريق الإثيوبي لا يملك ملعبا جاهزا وفقًا لقواعد الكاف لاستضافة المارد الأحمر.

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القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسان جورج في إياب

من المقرر أن تتولى مجموعة قنوات أون تايم سبورت مهمة نقل مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في إياب دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2023 2024.

وحصد لاعبو الأهلي العلامة الكاملة في مباراة الذهاب، بإحراز ثلاثية نظيفة دون رد، حيث نجح اللاعب حسين الشحات في إحراز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول والمباراة، وعزز نفس اللاعب النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر الشوط الثاني والمباراة، وعاد اللاعب أحمد عبد القادر ليسجل الهدف الثالث لتأكيد فوز النادي الأهلي بالمباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

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يتم التقاء الفريقين في مباراة حاسمة وشديدة التحدي؛ لتحقيق الفوز حيث تقام المباراة في اليوم الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري بين فريقين مميزين في تأدية المباريات؛ حيث خاض فريق سان جورج العديد من المباريات الهامة وقد حقق الفوز بها بجدارة وتم التأهيل إلى مباراة نادي الأهلي وأيضاً تم تحقيق الفوز من قبل النادي الأهلي في العديد من المباريات السابقة؛ حيث يتم اللقاء بنادي سان جورج الأثيوبي وكذلك يتم التنافس على تحقيق الفوز مرة أخرى لكلاً من الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا