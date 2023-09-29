قام الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط بتفقد مقر الجمعية العمومية المنعقدة بمركز شباب عرب القداديح التابع لإدارة أبنوب لإنتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكيه طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابي لدورة ٢٠٢٧/٢٠٢٣

حيث انتهت بحضور ١٣عضو من اجمالى ١٦٢ عضو من لهم حق الحضور وبذلك لم يكتمل النصاب القانونى للجمعيه

بحضور اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة دكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، وعادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، ودكتور محمد السباعى مدير الادارة العامه للهيئات، وأعضاء اللجنه الفرعيه ومسؤول التوثيق والمتابعة

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابية

وكيل وزارة الشباب باسيوط يتفقد اعمال الجمعية العمومية بمركز شباب عرب القداديح