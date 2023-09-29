أختتم نادي التطوع ونادى الفتاه والمرأه بمركز شباب أبوتيج فاعليات الورشه الحرفية “ حرفتك... صنعتك ” على أعمال الريزين ، والتى استمرت خلال الفتره من 2 الى 4 من سبتمبر، بمشاركة 14فتاة من اندية (الفتاة والتطوع) بمركز شباب ابو تيج .

تهدف الورشة إلى إكساب الفتيات المهارات الفنية في اعمال الريزين والمشغولات اليدوية بمختلف اشكالها وكيفية تسويقها لتشجيع الفتاة على العمل الحر.

ادار الورشه مها عبد الرحيم محمود بكلية التربية النوعيه ويأتى ذلك فى اطار دعم الوزارة (الادارة المركزية لتنمية الشباب) لأندية (الفتاة والتطوع) من أجل دعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب ،وتوفير الورش التدريبية لتعزيز قدرات الفتيات ومهاراتهم لإقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة ،كما تنظم العديد من المعارض داخل مراكز الشباب لعرض منتجات أندية الفتاة،إنطلاقا من أن توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة أمرًا مهما لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة،والأهم من مصطلح التمكين هو “تعزيز دور المرأة”، وذلك عن طريق إعطائها جميع الحقوق لجعلها منتجة في المجتمع سواء كانت عاملة أو ربة منزل لديها مشروعها الخاص في البيت.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل الوزارة ، ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب

نادي التطوع والفتاة ب أبوتيج يختتم ورشة العمل الحرفية حول أعمال "الريزين"

نادي التطوع والفتاة ب أبوتيج يختتم ورشة العمل الحرفية حول أعمال "الريزين"