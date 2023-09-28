الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء العراق يُعلّق مُجددًا على فاجعة حريق نينوى

السوداني
السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، أن هناك تقصيرًا وإهمالًا وعدم إحساس بالمسؤولية، إذ بدا جليًا في حريق عرس الحمدانية ، مُضيفًا "واجبنا كدولة أن نقف عند هذا الخلل الكبير"، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الخميس.

وقال السوداني، إنه سيتم توضيح نتائج التحقيقات والمُقصرين كما اتضحت مُسبقًا الجهات المُقصرة في تشييد بناية تخلو من شروط السلامة.

وأضاف السوداني: في الوصف القانوني هناك إهمال إزاء بناية مشيدة بالتجاوز، وكان يفترض أن يكون هناك إجراء من قبل رئيس الوحدة الإدارية والدوائر المعنية.

وتابع: لن يكون هناك تساهل مع أية حالة تقصير من قبل أي موظف بالدولة، وهذا هو منهج الحكومة.

وأردف رئيس الوزراء العراقي: سيُنقل المصابون إلى خارج العراق، بناءً على التقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكمل: سنستخدم كل الصلاحيات لرعاية عوائل الضحايا والمصابين وتعويضهم عن آثار الحادث الأليم.

وأتم السوداني تصريحاته قائلاً : هذا الحادث مناسبة للوحدة والتضامن وتعزيز قيم التعايش التي تجمعنا، ويجب أن نتضامن بكل ما لدينا من عناصر القوة.

القضاء العراقي يُصدر بيانًا عاجلًا بشأن كارثة حريق نينوى

أعلن "مجلس القضاء الأعلى في العراق"، استجواب 9 مُتهمين وإصدار مُذكرات قبض وتفتيش بحق شخصين، بعد الحريق الهائل الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء الأربعاء.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، القبض على 3 من المتهمين بحادثة الحمدانية.

وليل الثلاثاء شب حريق في قاعة زفاف مكتظة شمالي العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في بلدة مسيحية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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