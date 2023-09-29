حكومة المحافظين في "عين العاصفة".. أكبر زيادات ضريبية منذ الحرب العالمية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حكومة المحافظين في المملكة المتحدة، تواجه انتقادات داخلية واسعة، بشأن الضرائب المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر، إذ توقع خبراء أن يقر البرلمان البريطاني الحالي، أكبر مجموعة من الزيادات الضريبية، منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل.

حكومة المحافظين في المملكة المتحدة

وبحلول موعد الانتخابات العامة المقبلة، من المرجح أن ترتفع الضرائب إلى نحو 37 بالمئة من الدخل الوطني، وفقا لتحليل أجراه معهد الدراسات المالية، إذ ذكرت أن الارتفاع يعادل حوالي 3500 جنيه إسترليني إضافية لكل أسرة، حتى لو لم يتم تقاسمها بالتساوي في الواقع.

وحسب ما ذكرت صحيفة" الإندبندنت" البريطانية، منذ أن بدأت السجلات المماثلة في الخمسينيات من القرن الماضي، لم يشهد أي برلمان زيادة أكبر في الضرائب، و لطالما اشتكى نواب حزب المحافظين من عدم رغبة رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت، في التفكير في تخفيضات ضريبية، مع شكاوى أعضاء البرلمان بشأن المستويات الحالية للضرائب.

وقالت الصحيفة إن الاثنين بدلاً من ذلك، شددا على الحاجة إلى المسئولية المالية وسط استمرار التضخم المرتفع، لكن من المرجح أن يواجه هانت ضغوطا للإعلان عن تخفيضات ضريبية، إن لم يكن في بيان الخريف المقبل، فعلى الأقل قبل الانتخابات العامة المقبلة.