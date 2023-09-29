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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مشاهدة رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء (يلا شوت) في دوري روشن السعودي|رابط تويتر مباراة الاتحاد

مشاهدة رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء (يلا شوت) في دوري روشن السعودي|رابط تويتر مباراة الاتحاد

مشاهدة رابط بث مباشر
مشاهدة رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء

مشاهدة رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء (يلا شوت) في دوري روشن السعودي|رابط تويتر مباراة الاتحاد،يستعد فريق الاتحاد لمواجهة جديدة أمام نظيره الفيحاء، خلال المباراة التي ستجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.
ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في مستهل مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري السعودي.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الاتحاد والفيحاء، عبر قنوات SSC، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

وكان فريق الاتحاد قد نجح في عبور عقبة الخلود بركلات الترجيح، بينما فاز الفيحاء على الرياض بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، خلال الأيام الأخيرة.

تشكيلة نادي الاتحاد أمام الفيحاء اليوم 29 أيلول 2023

سيواجه نادي الاتحاد خصمه الفيحاء بقوة كبيرة وتخطيط من خلال تحضير تشكيلة فريقه المحكمة والتي من المتوقع أن تكون كالتالي:

حراسة المرمىعبد الله المعيوف
الدفاعأحمد بامسعود، مد الله العليان مهند الشنقيطي، حسن كادش، لويس فيليبي
الوسطفابينيو، رومارينيو، نغولو كانتي
الهجومهارون كامارا، صالح العمري

سجل مواجهات الاتحاد أمام الفيحاء

يمكن عرض سجل الاحصائيات المباشرة لنادي الاتحاد والفيحاء كما يلي:

البطولةتاريخ المواجهةأهداف الاتحادأهداف الفيحاء
دوري روشن السعودي27-5-202330
كأس الملك13-3-202311
الدوري السعودي للمحترفين19-1-202330
كأس الملك4-4-202201
الدوري السعودي7-1-202220

رصيد نقاط الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين

يمتلك نادي اتحاد جدة 18 نقطة تضعه في الصدارة لدوري روشن السعودي، فقد فاز بستة انتصارات في 7 جولات، وخسر مرة واحدة فقط أمام الهلال بنتيجة 3-4، في الجولة الأخيرة، كما تفوق على نظيره الفتح بنتيجة 2-1، مما ساعده على الابتعاد في الصدارة. في الوقت نفسه، يأمل نادي الفيحاء في مواصلة التفوق، حيث حقق فوزًا على الرياض 2-1 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وفوزًا كبيرًا في دوري روشن أيضاً أمام الرياض بنتيجة 3-1.

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