مشاهدة رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء (يلا شوت) في دوري روشن السعودي|رابط تويتر مباراة الاتحاد
مشاهدة رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء (يلا شوت) في دوري روشن السعودي|رابط تويتر مباراة الاتحاد
مشاهدة رابط بث مباشر مباراة الاتحاد والفيحاء (يلا شوت) في دوري روشن السعودي|رابط تويتر مباراة الاتحاد،يستعد فريق الاتحاد لمواجهة جديدة أمام نظيره الفيحاء، خلال المباراة التي ستجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.
ويلتقي الاتحاد مع الفيحاء، على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في مستهل مباريات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري السعودي.
ويدخل الاتحاد المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.
القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي
وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الاتحاد والفيحاء، عبر قنوات SSC، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا
وكان فريق الاتحاد قد نجح في عبور عقبة الخلود بركلات الترجيح، بينما فاز الفيحاء على الرياض بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، خلال الأيام الأخيرة.
تشكيلة نادي الاتحاد أمام الفيحاء اليوم 29 أيلول 2023
سيواجه نادي الاتحاد خصمه الفيحاء بقوة كبيرة وتخطيط من خلال تحضير تشكيلة فريقه المحكمة والتي من المتوقع أن تكون كالتالي:
|حراسة المرمى
|عبد الله المعيوف
|الدفاع
|أحمد بامسعود، مد الله العليان مهند الشنقيطي، حسن كادش، لويس فيليبي
|الوسط
|فابينيو، رومارينيو، نغولو كانتي
|الهجوم
|هارون كامارا، صالح العمري
سجل مواجهات الاتحاد أمام الفيحاء
يمكن عرض سجل الاحصائيات المباشرة لنادي الاتحاد والفيحاء كما يلي:
|البطولة
|تاريخ المواجهة
|أهداف الاتحاد
|أهداف الفيحاء
|دوري روشن السعودي
|27-5-2023
|3
|0
|كأس الملك
|13-3-2023
|1
|1
|الدوري السعودي للمحترفين
|19-1-2023
|3
|0
|كأس الملك
|4-4-2022
|0
|1
|الدوري السعودي
|7-1-2022
|2
|0
رصيد نقاط الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين
يمتلك نادي اتحاد جدة 18 نقطة تضعه في الصدارة لدوري روشن السعودي، فقد فاز بستة انتصارات في 7 جولات، وخسر مرة واحدة فقط أمام الهلال بنتيجة 3-4، في الجولة الأخيرة، كما تفوق على نظيره الفتح بنتيجة 2-1، مما ساعده على الابتعاد في الصدارة. في الوقت نفسه، يأمل نادي الفيحاء في مواصلة التفوق، حيث حقق فوزًا على الرياض 2-1 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وفوزًا كبيرًا في دوري روشن أيضاً أمام الرياض بنتيجة 3-1.
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