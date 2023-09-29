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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بعد فاجعة الحريق.. تسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق

إسعاف العراق
إسعاف العراق

 

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بإصابة نحو 50 شخصًا بتسمم غذائي، اليوم الخميس، خلال حفل في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك، بعد يوم من فاجعة مقتل أكثر من 100 شخص في حريق شب بقاعة حفل زفاف في مدينة نينوى.

 

حريق العراق 

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن "حالة استنفار أعلنت في مستشفى الحويجة العام عقب وصول الإصابات"، مشيرة إلى أن صحة كركوك أكدت وجود حالات تسمم بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى الحفلات".

وكشف المدير العام لصحة كركوك زياد خلف، أن الإصابات تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، والجميع خضع للعلاج الطبي اللازم، مؤكداً أن جميع الحالات باتت تحت السيطرة.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان العراق مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين جراء حادثة حريق في قاعات الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى.

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