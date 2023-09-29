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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء (تويتر) يلا كورة لايف بث مباشر الجمعه 29/9/2023 بطولة الدوري السعودي الممتاز

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء (تويتر) يلا كورة لايف بث مباشر الجمعه 29/9/2023 بطولة الدوري السعودي الممتاز

بث مباشر مشاهدة مباراة
بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء (تويتر) يلا كورة لايف بث مباشر الجمعه 29/9/2023 بطولة الدوري السعودي الممتاز،يبحث عشاق كرة القدم العربية والعالمية عن بث مباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم يلا شوت؟

تنتظر جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم في إطار دوري روشن السعودي ضمن الجولة الثامنة، حيث يستعد  فريق الاتحاد السعودي لمواجهة جديدة أمام نظيره الفيحاء حاصل لقب النمور في الموسم السابق والذي يسعى للحفاظ على تقدمه. هذا ما يجعل كافة المشجعين البحث عن أهم قنوات النقل المرخص لها، حيث يمكنك مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء اليوم عبر الوفد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

تنطلق مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء وتبث عبر قنوات السعودية الرياضية وبتعليق مشاري القرني.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، لويز فيليبي

وسط الملعب: غيجور كورنادو، نجولو كانتي، فابينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، جوتا

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي حاليا برصيد 18 نقطة بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

سجل مواجهات الاتحاد أمام الفيحاء

يمكن عرض سجل الاحصائيات المباشرة لنادي الاتحاد والفيحاء كما يلي:

البطولةتاريخ المواجهةأهداف الاتحادأهداف الفيحاء
دوري روشن السعودي27-5-202330
كأس الملك13-3-202311
الدوري السعودي للمحترفين19-1-202330
كأس الملك4-4-202201
الدوري السعودي7-1-202220

رصيد نقاط الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين

يمتلك نادي اتحاد جدة 18 نقطة تضعه في الصدارة لدوري روشن السعودي، فقد فاز بستة انتصارات في 7 جولات، وخسر مرة واحدة فقط أمام الهلال بنتيجة 3-4، في الجولة الأخيرة، كما تفوق على نظيره الفتح بنتيجة 2-1، مما ساعده على الابتعاد في الصدارة. في الوقت نفسه، يأمل نادي الفيحاء في مواصلة التفوق، حيث حقق فوزًا على الرياض 2-1 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وفوزًا كبيرًا في دوري روشن أيضاً أمام الرياض بنتيجة 3-1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

الجريدة الورقية