بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء (تويتر) يلا كورة لايف بث مباشر الجمعه 29/9/2023 بطولة الدوري السعودي الممتاز

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء (تويتر) يلا كورة لايف بث مباشر الجمعه 29/9/2023 بطولة الدوري السعودي الممتاز،يبحث عشاق كرة القدم العربية والعالمية عن بث مباشر لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم يلا شوت؟

تنتظر جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم في إطار دوري روشن السعودي ضمن الجولة الثامنة، حيث يستعد فريق الاتحاد السعودي لمواجهة جديدة أمام نظيره الفيحاء حاصل لقب النمور في الموسم السابق والذي يسعى للحفاظ على تقدمه. هذا ما يجعل كافة المشجعين البحث عن أهم قنوات النقل المرخص لها، حيث يمكنك مشاهدة مباراة الإتحاد والفيحاء اليوم عبر الوفد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا

تنطلق مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء وتبث عبر قنوات السعودية الرياضية وبتعليق مشاري القرني.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، مدالله العليان، لويز فيليبي

وسط الملعب: غيجور كورنادو، نجولو كانتي، فابينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، جوتا

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي حاليا برصيد 18 نقطة بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

سجل مواجهات الاتحاد أمام الفيحاء

يمكن عرض سجل الاحصائيات المباشرة لنادي الاتحاد والفيحاء كما يلي:

البطولة تاريخ المواجهة أهداف الاتحاد أهداف الفيحاء دوري روشن السعودي 27-5-2023 3 0 كأس الملك 13-3-2023 1 1 الدوري السعودي للمحترفين 19-1-2023 3 0 كأس الملك 4-4-2022 0 1 الدوري السعودي 7-1-2022 2 0

رصيد نقاط الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي للمحترفين

يمتلك نادي اتحاد جدة 18 نقطة تضعه في الصدارة لدوري روشن السعودي، فقد فاز بستة انتصارات في 7 جولات، وخسر مرة واحدة فقط أمام الهلال بنتيجة 3-4، في الجولة الأخيرة، كما تفوق على نظيره الفتح بنتيجة 2-1، مما ساعده على الابتعاد في الصدارة. في الوقت نفسه، يأمل نادي الفيحاء في مواصلة التفوق، حيث حقق فوزًا على الرياض 2-1 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وفوزًا كبيرًا في دوري روشن أيضاً أمام الرياض بنتيجة 3-1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والفيحاء | من هنــــا