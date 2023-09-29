سجل المواجهات المباشرة بين هوفنهايم و بروسيا دورتموند في الدوري الألماني

في تمام التاسعة والنصف من مساء الجمعة تفتتح الجولة السادسة للدوري الألماني ( البوندزليجا ) بمواجهة قوية حيث يستضيف فريق هوفنهايم على ملعبه بريزيرو ارينا منافسه بروسيا دورتموند في مباراة تعد قمة هذه الجولة بين الفريقين الطامحين للوصول إلى القمة .

فريق هوفنهايم بعد تعثره في الجولة الاولى امام فرايبورج عاد ليسجل أربعة انتصارات متتالية آخرها في الجولة الخامسة على يونيون برلين القوي بهدفين دون رد ليجمع ١٢ نقطة ولا يبعد عن متصدر البطولة فريق بايرن ميونخ سوى بنقطة واحدة .

اما فريق بروسيا دورتموند فهو احد الفرق التي لم تخسر في الدوري الألماني حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين جمع بها ١١ نقطة وضعته في المركز السادس لكنه ترتيب لا يعكس اقتراب بروسيا دورتموند كالعادة من قمة الدوري.

تاريخ مواجهات هوفنهايم مع بروسيا دورتموند



التقى هوفنهايم مع بروسيا دورتموند اجمالا في ٣٢ مباراة شهدت تفوق كبير لأسود الفيستفاليا نجوم بروسيا دورتموند حيث حقق هوفنهايم ٧ انتصارات بينما حقق بروسيا دورتموند ١٥ انتصارا وانتهت ١٠ مباريات بالتعادل وسجل هوفنهايم ٤٦ هدف و سجل بروسيا دورتموند ٥٢ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت هوفنهايم مع بروسيا دورتموند على ملعب هوفنهايم فقد كانت ١٥ مباراة تساوي فيها الفريقين حيث فاز هوفنهايم في خمسة مباريات وتعادلا في خمسة المباريات وفاز بروسيا دورتموند في خمسة مباريات وسجل هوفنهايم ٢٢ هدف بينما سجل بروسيا دورتموند ٢٠ هدف .

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين هوفنهايم و بروسيا دورتموند



٢٢ سبتمبر ٢٠١٨ هوفنهايم - بروسيا دورتموند : ١ / ١

٩ فبراير ٢٠١٩ بروسيا دورتموند - هوفنهايم : ٣ / ٣

٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ هوفنهايم - بروسيا دورتموند: ٢ / ١

٢٧ يونيو ٢٠٢٠ بروسيا دورتموند - هوفنهايم: ٠ / ٤

١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ هوفنهايم - بروسيا دورتموند: ٠ / ١

١٣ فبراير ٢٠٢١ بروسيا دورتموند - هوفنهايم : ٢ / ٢

٢٧ أغسطس ٢٠٢١ بروسيا دورتموند - هوفنهايم : ٣ / ٢

٢٢ يناير ٢٠٢٢ هوفنهايم - بروسيا دورتموند: ٢ / ٣

٢ سبتمبر ٢٠٢٢ بروسيا دورتموند - هوفنهايم : ١ / ٠

٢٥ فبراير ٢٠٢٣ هوفنهايم - بروسيا دورتموند: ١ / ٠