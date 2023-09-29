كلوب يؤكد صعوبة مواجهة ليفربول أمام توتنهام القادمة بالدوري الإنجليزي

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، صعزلة مواجهة فريفه القادمة أمام نظيره توتنهام ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و توتنهام: " توتنهام هو اختبار صعب، لم نلعب مباراة سهلة بعد، خارج ملعبنا أمام نيوكاسل، وتشيلسي صعب حقًا، لقد كانت جميع الرحلات البعيدة عن ملعبنا صعبة".

وأضاف كلوب: "أداء توتنهام جيد، ويبدو مدربهم رائعًا، وأتطلع إلى مقابلته، أعتقد أن المشجعين كانوا جميعًا في حاجة ماسة إلى كرة القدم الهجومية، وهو يفعل ذلك".

وامتدح كلوب لاعبه دومينيك سوبوسلاي، وأكد: "أنا منبهر، الصبي مثير للإعجاب، ذكي حقًا، فتى جيد وقريب من الجميع، لقد كان سعيدًا جدًا بالمجيء إلى هنا، وكان من الجميل أن نرى مدى أهمية ذلك بالنسبة له".

استطرد كلوب: "أستطيع أن أفهم أن المال في كرة القدم يتعلق بالإنفاق، وأنا جزء من ذلك أيضًا، قمنا بتحسين المدرج الرئيسي، الكثير من الأشياء للحفاظ على النادي".

وأتم: "لا يعني ذلك أننا بحاجة إلى ميزانية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني للمكان الأفضل الذي نتواجد فيه، حيث يمكننا إنفاق المزيد، عدم وجودنا في دوري أبطال أوروبا يمثل ضربة قوية لكننا قمنا بتحسين الفريق على أي حال، وهو أمر صعب ولكنه ممكن، سيتم استخدام المال بشكل جيد".

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره توتنهام غدا السبت، في اللقاء الذي يجمعهما في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.