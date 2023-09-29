أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة نينجبو الصينية للتنس

صعدت البطلة التونسية أنس جابر لاعبة التنس و المصنفة السابعة عالمياً في اللعبة، إلي الدور النهائي من بطولة نينجبو الصينية للتنس، وذلك بالفوز على الأرجنتينية ناديا بودروسكا.

أنس جابر تفوز على الأرجنتينية ناديا بودروسكا

وفازت أنس جابر على منافستها ناديا بودروسكا الأرجنتينية بمجموعتين لواحدة 6/3 1/6 و 6/2.

ومن المقرر تواجه البطلة التونسية أنس جابر،غدا السبت، نظيرتها الروسية ديانا شنايدر المصنفة 85 عالميا، وذلك في المواجهة النهائية لبطولة نينجبو الصينية لسديات التنس.

يذكر أن تأهلت المصنفة السابعة عالميا التونسية أنس جابر الى نصف نهائي بطولة نينجبو لسيدات التنس من فئة 250 نقطة بعد فوزها على الروسية فيرا زفوناريفا بمجموعتين لواحدة 7/5 4/6 و 6/1 .

و نجحت قبلها أنس جابر في التأهل إلى ربع نهائي بطولة نينجبو الصينية بعدما فازت على الألمانية تامارا كوبراتش بمجموعتين متتاليتين 6/3 و 6/2 .