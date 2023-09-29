الطب البيطري بالوادي الجديد يستعد لإطلاق حملة التطعيم ضد طاعون المجترات الصغيرة

أكد الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لإطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد طاعون المجترات الصغيرة في الأول من أكتوبر المقبل.

مما يضمن وقاية الماعز والأغنام من هذا المرض في بلدات ومدن المحافظة، بالإضافة إلى الحفاظ على الثورة الحيوانية لدى مربي المرض الذي ينتشر في الأغنام والماعز.

وقال إن الفرق البيطرية التابعة لكل دائرة بيطرية بالمراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وضعت جدولا زمنيا لأعمال التطعيم، وأكد أن فرق التطعيم البيطري ستقوم بجولة في البلدات والمدن للتأكد من تطعيم الأغنام والماعز والعدد المستهدف تم التوصل إليه.

وأوضح أن أمصال التطعيم متوفرة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديرية تكثف دائما حملات تطعيم الماشية ضد الأمراض حفاظا على مشاريع المزارعين وحماية الثروة الحيوانية مما ينعكس أثره الإيجابي على صحة الإنسان. ، وحملة التطعيم. ويتم تنفيذ حملة مكافحة طاعون المجترات الصغيرة بشكل سنوي ودوري لضمان القضاء التام على هذا المرض الذي يصيب الأغنام والماعز.