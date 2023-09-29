مورينيو يرد على الإنتقادات بعد هزيمة روما من جنوى بالدوري الإيطالي

رد جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، على الإنتقادات التوي وجهة إليه، وذلك بعد خسارة فريقه من جنوني في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإيطالي.

تصريحات مورينيو بعد هزيمة روما من جنوى

وقال مورينيو في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: " “إنها أسوأ بداية في مسيرتي كذلك”.

وتابع مورينيو: “ ومع ذك أعتقد أنه لأول مرة في تاريخ روما أنه لعب نهائيين أوروبيين على التوالي”.

وأضاف مورينيو: “ هذا هو الفريق الذي لدينا وبهذا الفريق يجب أن نخرج من الوضع الحالي ففترة الانتقالات انتهت ولا يمكن لأحد أن يغادر أو أن يصل، هذه هي المجموعة التي لدينا بصفاتها ومشاكلها”.

و واصل مورينيو: “ ليس لدينا أي وقت للبكاء، سوف نبكي داخليا لأن ما حدث يؤلم قلوبنا خاصة بالنسبة لي بسبب علاقتي مع جمهور روما، لكننا سوف نواصل العمل والمباراة المقبلة مهمة للغاية بالنسبة لنا”.

يذكر أن هُزم روما أمام جنوى بأربعة أهداف لهدف في سادس جولات الدوري الإيطالي في ملعب لويجي فيراري.