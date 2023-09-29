الأوقاف تعلن انجازتها في مجال التدريب والتثقيف والإصدارات العلمية

أعلنت وزارة الأوقاف، انه تم تنفيذ (51) دورة لأكثر من (3720) متدربًا ، في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 / 2024 وبيانها كالتالي :



تم تنفيذ الدورة الرابعة لمنسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في الفترة من 9/9/2023م حتى 16/9/2023م، لعدد (15) إعلاميًّا من دول: (السودان - الكويت - اليمن - فلسطين - المغرب - الجزائر - جزر القمر - تشاد)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

تم تنفيذ ( 8 ) دورات في مجال الحاسب الآلي لعدد (120) متدربًا؛ ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1363) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

تم تنفيذ دورة المكون الشرعي من الدورة المتكاملة السابعة للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد (92) إمامًا وواعظة لمدة ستة أشهر.

تم تنفيذ الدورة التدريبية للأئمة الجدد ذوي الهمم لعدد (31) إمامًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديريات الإقليمية لعدد (830) عاملًا.

تم تنفيذ ( 8 ) دورات بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد (412) متدربًا.

تم تنفيذ عدد ( 18 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (933) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

تم تنفيذ (6) دورات تدريبية في مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من 457 إمامًا داخل مصر، ودورة دولية واحدة عن بُعد لعدد 100 من أئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند.

تم تنفيذ ( 8 ) معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات، والطلبة والطالبات الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعدد (729) متدربًا.



الإصدارات العلمية



تم تأليف وترجمة ونشر عدد (15) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (452) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا.

تم إصدار ثلاثة أعداد من مجلة منبر الإسلام وثلاثة أعداد من مجلة الفردوس .

