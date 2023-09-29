أرتيتا يكشف موقف مصابي أرسنال قبل مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

كشف مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن موقف لاعبينالفريق الأول لكرة القدم المصابين بالفريق، وذلك قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال و بورنموث : " ديكلان رايس وجابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد وبوكايو ساكا لم يتدربوا ربما يتدربوا اليوم، وويليام ساليبا يعاني من كدمة".

أما عن تومياسو فقال أرتيتا: "اللحظة التي سيصل فيها إلى الثبات في الأداء فسيصبح مهما جدا لنا، لكن من الناحية الدفاعية هو من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم".

وواصل أرتيتا:"طريقته في استشعار الخطر وكيف يخرج من الموقف، من الصعب حقا المرور منه".

وبسؤاله هل تفكيره في مباراة مانشستر سيتي سيؤثر على لقاء بورنموث المقبل رد "لا على الإطلاق، الأمر كله متعلق بمباراة بورنموث هي أهم مباراة في الموسم".

وعن كاي هافيرتز قال أرتيتا: "نحاول مساعدته قدر الإمكان ونعطيه الأدوات اللازمة لاستغلال موهبته، هناك بعض الأمور التي يبلي فيها بلاء حسنا لكن هناك شيء واحد كلنا نعرفه عليه التحسن فيه".

وحتى الآن ومنذ انضمامه من تشيلسي لم يسجل هافيرتز أي هدف رفقة أرسنال.

موعد نباراة أرسنال المقبلة بالدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يواجه أرسنال منافسه بورنموث في ملعب فايتاليتي غدا السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.