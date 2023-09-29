الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

انجازات الأوقاف في المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، انه عقد عدد (76965) مقرأة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، على النحو التالي : 


مقارئ الأئمة : 

وعددها (2676) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع  بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (34788) مقرأة على مستوى الجمهورية .
مقارئ الأعضاء :

 وعددها (839) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (10907) مقرأة على مستوى الجمهورية.
مقارئ الجمهور : 

وعددها (2537) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد  عدد (30444) مقرأة على مستوى الجمهورية.
المقارئ النموذجية :

 وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد  (325) مقرأة على مستوى الجمهورية.
مقارئ السيدات : 

وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (70) مقرأة على مستوى الجمهورية.
مقارئ الواعظات : 

وعددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (431) على مستوى الجمهورية.


مجالس الإقراء :


مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد  (231) مجلسًا على مستوى الجمهورية.
مراكز التلاوة :
مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد (350) مجلسًا على مستوى الجمهورية.
مكاتب التحفيظ :
تم عقد عدد (25805) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :
مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (236) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (15340) حلقة تحفيظ .
مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (161) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع  (10465) حلقة تحفيظ .
التحفيظ عن بعد :
التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (70) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (2034) حلقة .
مقرأة كبار القرّاء :
مقرأة كبار القراء : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر ، تم عقد عدد (18) مقرأة .
الأمسيات الابتهالية :
الأمسيات الابتهالية : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، تم عقد عدد (12) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.
المسابقات القرآنية : 
عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .
عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .
عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .
بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .
بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .
الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .
 

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