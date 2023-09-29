انجازات الأوقاف في المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية
أعلنت وزارة الأوقاف، انه عقد عدد (76965) مقرأة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، على النحو التالي :
مقارئ الأئمة :
وعددها (2676) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (34788) مقرأة على مستوى الجمهورية .
مقارئ الأعضاء :
وعددها (839) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (10907) مقرأة على مستوى الجمهورية.
مقارئ الجمهور :
وعددها (2537) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (30444) مقرأة على مستوى الجمهورية.
المقارئ النموذجية :
وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (325) مقرأة على مستوى الجمهورية.
مقارئ السيدات :
وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (70) مقرأة على مستوى الجمهورية.
مقارئ الواعظات :
وعددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (431) على مستوى الجمهورية.
مجالس الإقراء :
مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد (231) مجلسًا على مستوى الجمهورية.
مراكز التلاوة :
مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد (350) مجلسًا على مستوى الجمهورية.
مكاتب التحفيظ :
تم عقد عدد (25805) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :
مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (236) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (15340) حلقة تحفيظ .
مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (161) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع (10465) حلقة تحفيظ .
التحفيظ عن بعد :
التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (70) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (2034) حلقة .
مقرأة كبار القرّاء :
مقرأة كبار القراء : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر ، تم عقد عدد (18) مقرأة .
الأمسيات الابتهالية :
الأمسيات الابتهالية : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، تم عقد عدد (12) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.
المسابقات القرآنية :
عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .
عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .
عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .
بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .
بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .
الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .