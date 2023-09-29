انجازات الأوقاف في المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

أعلنت وزارة الأوقاف، انه عقد عدد (76965) مقرأة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، على النحو التالي :



مقارئ الأئمة :

وعددها (2676) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (34788) مقرأة على مستوى الجمهورية .

مقارئ الأعضاء :

وعددها (839) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (10907) مقرأة على مستوى الجمهورية.

مقارئ الجمهور :

وعددها (2537) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (30444) مقرأة على مستوى الجمهورية.

المقارئ النموذجية :

وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (325) مقرأة على مستوى الجمهورية.

مقارئ السيدات :

وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (70) مقرأة على مستوى الجمهورية.

مقارئ الواعظات :

وعددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (431) على مستوى الجمهورية.



مجالس الإقراء :



مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد (231) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

مراكز التلاوة :

مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد (350) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

مكاتب التحفيظ :

تم عقد عدد (25805) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :

مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (236) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (15340) حلقة تحفيظ .

مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (161) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع (10465) حلقة تحفيظ .

التحفيظ عن بعد :

التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (70) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (2034) حلقة .

مقرأة كبار القرّاء :

مقرأة كبار القراء : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر ، تم عقد عدد (18) مقرأة .

الأمسيات الابتهالية :

الأمسيات الابتهالية : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، تم عقد عدد (12) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.

المسابقات القرآنية :

عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .

بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .

الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

