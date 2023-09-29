أنتوني يعود لتدريبات مانشستر يونايتد بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، عن عودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في تدريبات الفريق مرة أخري، وذلك بعد بعده عن الريدز الففترة الماضية بسبب إتهامة بالإعتداء علي صديقته.

بيان مانشستر يونايتد بعوده أنتوني:-

ونشر مانشستر يونايتد بياناً رسميا عبر موقعه اليوم الجمعة قائلاً: “ منذ تقديم الادعاءات لأول مرة في شهر يونيو الماضي تعاون أنتوني مع تحقيقات الشرطة في كل من البرازيل والمملكة المتحدة ويواصل القيام بذلك”.

وأضاف بيان مانشستر يونايتد : “ باعتبار أنتوني موظف لدى مانشستر يونايتد فقد فقرر النادي عودة اللاعب للتدرب على أن يكون متاحا للمشاركة في المباريات بينما تستمر تحقيقات الشرطة”.

وتابع بيان مانشستر يونايتد : “ وسيظل هذا الأمر قيد المراجعة في انتظار المزيد من التطورات في القضية”.

و أتم بيان مانشستر يونايتد : “ نحن كنادي ندين أعمال العنف وسوء المعاملة. وندرك أهمية حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونعترف بتأثير هذه الادعاءات على الناجين من الانتهاكات”.