باكستان.. مصرع شخصين وإصابة 5 في انفجار مسجد أثناء صلاة الجمعة

خلال صلاة الجمعة، شهدت باكستان انفجار آخر بمسجد في مدينة هانغو من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، وفق لما أفادت صحيفة "داون".

وقالت مصادر في الشرطة الباكستانية إن الانفجار وقع خلال الصلاة، حيث انهار سقف المسجد نتيجة الانفجار، ووفقا للهيئات الأمنية، من المحتمل أن يكون تحت الأنقاض من 30 إلى 40 شخصاً.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع عدد قتلي انفجار باكستان، حيث لقي 52 شخصاً على الأقل مصرعهم بينهم عدد من رجال الشرطة الباكستانية، وأصيب أكثر من 50 بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري استهدف اليوم تجمعًا دينيًا في مدينة "مستونج" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد الشرطة المحلية جاويد لهري أن التحقيق المبدئي يشير إلى أن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة، و كانت متواجدة في مكان تجمع فيه سكان المنطقة، مضيفاً أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات.

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات التي تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير المقبل.

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