وظائف خالية في هذه المحافظات

وظائف خالية 2023.. يبحث الكثير من المواطنين عن الوظائف الخالية خلال الأيام الحالية، إذ أعلنت وزارة العمل تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية.

التخصصات المطلوبة

وجاءت الوظائف في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023.

فرص عمل فى المحافظات

وجاءت فرص العمل الجديدة متوفرة في 11 محافظة، هي: (القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، القليوبية، أسيوط، قنا، الغربية، المنوفية، المنيا)، في تخصصات: (مدير فرع، ورئيس فريق، وإخصائى تمويل، ومحاسبين، ومهندسين، ومشرفي سكن، وأفراد أمن، وعلاقات عامة، وخدمة نزلاء، ومندوبي مبيعات، وسكرتارية، ومندوبي مبيعات، ومسؤول سلامة وصحة مهنية، وفنيين بجميع التخصصات، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة)، وتخصصات أخرى.

وظائف لذوي الهمم بالمحافظات

تضم نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

ويذكر أنه كان قد وجه وزير العمل حسن شحاتة، جميع مديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح البيان أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.