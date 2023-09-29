رئيس مركز صدفا يعقد اجتماعاً تنسيقياً لبحث آليات الإعداد للعام الدراسي الجديد

عقد رئيس مركز ومدينة صدفا، خالد عويس، اجتماعًا مع مدير إدارة صحة صدفا، الدكتور أحمد أيمن عبد الرحمن، وأعضاء القسم الوقائي بالإدارة، ومسؤولة الترصد والأمراض المعدية، الدكتورة بوسي سلام، والدكتورة مروة علي جلال، وفريق مراقبي الإدارة والوحدات، ومدير عام الإدارة التعليمية، الدكتور إبراهيم قناوي، ومدراء مدارس صدفا.

تمت مناقشة آليات التعاون بين إدارة صدفا الصحية والإدارة التعليمية لتحسين الوضع الصحي في المدارس وتعزيز خدمات الصحة المدرسية.

من ناحية أخرى، وفي إطار الاهتمام بمشاكل المواطنين، التقى خالد إبراهيم عويس، مسؤول مركز ومدينة صدفا، بعدد من المواطنين في مكتبه بمقر الوحدة المحلية. تم خلال اللقاء عرض مشاكل المواطنين على رئيس المركز والعمل على حلها وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، والعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل.