تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق بيراميدز مساء اليوم الجمعة نظيره الجيش الرواندي على ملعبه “الدفاع الجوي” في مواجهة حاسمة ضمن منافسات إياب الدور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.



وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.



وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على تفاصيل المباراة، حيث يرتدي بيراميدز زيه التقليدي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.



ويظهر فريق الجيش الرواندي بالقميص الأبيض في الأسود، فيما يظهر حارس المرمى خلال المباراة باللون الأحمر كاملا.



وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الدفاع الجوي بنفس نتيجة لقاء الذهاب في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة القارية.