الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وفدان عسكريان من أرمينيا وأذربيجان يشاركان في اجتماع بروسيا

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

 أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أن وفدين من وزارتي الدفاع في كل من أذربيجان وأرمينيا وصلا إلى مدينة تولا الروسية؛ لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع دول رابطة الدول المستقلة.

 

الأوضاع في أذربيجان: 

 بحسب وكالة "تاس" للأنباء، ستشارك في الاجتماع وفود وزارات دفاع روسيا وأذربيجان وأرمينيا وروسيا البيضاء وقازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

 

 وذكرت "تاس" أنه خلال الاجتماع، سيبحثون مجموعة من قضايا التعاون العسكري والفني العسكري ذات الاهتمام المشترك، وسيكون هناك أيضًا تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم.

مواد متعلقة

البرلمان الأوروبي يعتزم تبني قرار يُدين عملية أذربيجان في كاراباخ

أعمال شغب واحتجاجات حاشدة بمُحيط سفارة أذربيجان في لبنان (شاهد)

روسيا فشلت في حل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.. أمريكا تُوضح

أذربيجان: ستقوم بتسليم ثلاث شحنات إنسانية اليوم لأرمن كاراباخ
الجريدة الورقية