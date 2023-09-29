لقي شخصان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بأسيوط

لقي شخص وربة منزل، مصرعهما، في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بقرية الحوطة الشرقية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، على خلفية خلافات قديمة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي، بحدوث اشتباك بين عائلتين بمركز ديروط، ومقتل رجل وامرأة.

وانتقل ضباط المركز والإسعاف إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن وفاة "مجدى ع. ش." 55 عامًا، و"صفاء ر. ن." 40 عامًا، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وفض المشاجرة

وتم تحويل الجثتين إلى مستشفى ديروط ومستشفى القوصية المركزي، وجارى تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة.