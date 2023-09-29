الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تشكل القوة الضاربة للإعلام المصري.. والعالم ينظر للانتخابات الرئاسية باهتمام

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن بيان الشركة الذي أصدرته قبل قليل بخصوص الوقوف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية يحمل دلالات كثيرة، مثل دلالة التوقيت، فقد جاء بعد الإعلان رسميا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري.

الانتخابات الرئاسية المصرية 

وأضاف الطاهري، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشركة المتحدة تشكل القوة الضاربة للإعلام المصري وأحد أهم الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن تعاملها مع استحقاق دستوري بهذه الأهمية، وهو الانتخابات الرئاسية المصرية التي ينظر إليها العالم باهتمام لما تمثله مصر من ثقل إقليمي ودولي يعطي المثل في التعامل الإعلامي وتعطي القدوة في المعلومة الدقيقة، وبناء وعي حقيقي وليس مزيفا، والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين كافة بعد الإعلان عنهم في الفترة القادمة. 

 

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: فيما يخص قطاع القنوات الإخبارية بالشركة، فإننا نستعد منذ شهر لهذا الحدث الهام، والقطاع سيتواجد في تغطية الانتخابات بقوة والتواصل مع كل حملات المرشحين، ونتواجد على الأرض بكل محافظات مصر بعدد مكثف من مراسلين من أبناء هذه المحافظات وسيتواجدون في كل شبر بالجمهورية.

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