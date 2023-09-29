ضبط نصاب يخدع المواطنين بقدرته على تخفيض رسوم التصالح ومخالفات البناء

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين فى تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد كبير من المستندات " خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.



بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبدرشين

أصيب 4 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى البدرشين، تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ونتج عنه إصابة 4 أشخاص ونقلو إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

4أشخاص يتخلصون من جارهم طعنا بالسكسن لخلافات الجيرة بالشرقية



نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بالتعدى على نجار بالشرقية وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها نجار، مصاب بجروح وتوفـى حال إسعافه، إثر ادعاء تعدى من آخرين.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفـى اتهم 4 أشخاص، بالتعدى على نجله بالضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي لتناولهم وجبة فاسدة في الهرم

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم غذائي في منطقة حدائق الأهرام، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول 4 مواطنين مصابين بحالة تسمم غذائي بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 مواطنين بالتسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة بمنطقة حدائق الأهرام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

