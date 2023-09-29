الجمعة 29 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الشباب والرياضة تتابع تنفيذ مبادرة وطن يجمعنا بمركز البحوث

جولة المتابعة
جولة المتابعة

أجرى وفد ممثل من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، مقابلة مع أحد منسقين المتابعة لمبادرة وطن يجمعنا ، وذلك للتعرف على مجريات المبادرة بالقرى ال ٤٤ الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة .

  وكذلك ما تم واهم النتائج التى حققتها المبادرة ، واهم المعوقات والمشكلات التى تواجه التنفيذ والنتائج المتوقعه ، يذكر أن مبادرة وطن يجمعنا ، يشارك بها ٨ جهات مختلفة منها ، الشباب والرياضة ، والأوقاف ، والمجلس القومى للمرأه ، والتضامن الإجتماعى ، وحضر المقابلة منسقي المبادرة ، وهم كل من ، الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، عبير حسان وكيل إدارة تنمية النشئ ، محمود شحاته منسق التدريب بإدارة الشباب .

وقد تمت المقابلة مع دكتور محمد أحد منسقي مبادرة وطنيجمعنا بمركز البحوث والدراسات الجنائية  ، وجرت المقابلة بمديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا الجديده ، يذكر أن مبادرة وطن يجمعنا ، هى مبادرة خاصة بالمواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف والأفكار الغير سليمة ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

الجريدة الورقية