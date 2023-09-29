الشباب والرياضة تتابع تنفيذ مبادرة وطن يجمعنا بمركز البحوث

أجرى وفد ممثل من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، مقابلة مع أحد منسقين المتابعة لمبادرة وطن يجمعنا ، وذلك للتعرف على مجريات المبادرة بالقرى ال ٤٤ الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة .

وكذلك ما تم واهم النتائج التى حققتها المبادرة ، واهم المعوقات والمشكلات التى تواجه التنفيذ والنتائج المتوقعه ، يذكر أن مبادرة وطن يجمعنا ، يشارك بها ٨ جهات مختلفة منها ، الشباب والرياضة ، والأوقاف ، والمجلس القومى للمرأه ، والتضامن الإجتماعى ، وحضر المقابلة منسقي المبادرة ، وهم كل من ، الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، عبير حسان وكيل إدارة تنمية النشئ ، محمود شحاته منسق التدريب بإدارة الشباب .

وقد تمت المقابلة مع دكتور محمد أحد منسقي مبادرة وطنيجمعنا بمركز البحوث والدراسات الجنائية ، وجرت المقابلة بمديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا الجديده ، يذكر أن مبادرة وطن يجمعنا ، هى مبادرة خاصة بالمواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف والأفكار الغير سليمة ، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.