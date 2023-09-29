إمام عاشور وكهربا على رأس تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج

إستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على تشكيل الفريق الذي يواجه سان جورج الأثيوبي مساء اليوم في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي في لقاء اليوم لتحقيق فوز جديد ومواصلة سلسلة إنتصاراته بعد الفوز على سان جورج ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد، وقبلها الفوز الكبير على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم كلا من: رضا سليم وصلاح محسن وعمرو السولية وأكرم توفيق بجانب خالد عبد الفتاح بداعي الإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج

ومن المتوقع أن يدفع مارسيل كولر في لقاء اليوم بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، وأحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي

تنقل مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس