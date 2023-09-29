الحماية المدنية تسيطر على حريق محل أحذية ببشتيل

شبت النيران داخل محل أحذية بمنطقة بشتيل، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل أحذية في منطقة بشتيل، وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة للحريق السيطرة عليه دون وقوع خسائربشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي وقت سابق، لقي صاحب مصنع ومحاسب مصرعهما في حريق التهم محتويات مصنع مجسمات معمارية بمدينة نصر وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.